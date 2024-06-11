Где в Москве поплавать в открытом бассейне?

фото: РИА Новости/Илья Питалев Москва является точкой притяжения для туристов со всей страны. И цели у каждого путешественника свои: кто-то приезжает по работе, кто-то хочет пройтись по историческим местам и посетить музеи, а кому-то хочется отдохнуть и позагорать.
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