Лука Дончич: «Я просто рад, что вернулся»

Лидер «Далласа» Лука Дончич, несмотря на поражение своей команды от «Юты» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (99:100, 2-2), рад, что вернулся в строй после травмы.
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