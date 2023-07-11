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Приговор пермячке, заказавшей убийство подруги и ее дочери, вынесут в июле

Приговор пермячке, заказавшей убийство подруги и ее дочери, вынесут в июле

Ранее убийцу просили отправить на принудительное лечение.Пермский краевой суд назначил на 13 июля оглашение приговора жительнице Перми, заказавшей убийство своей пермской подруги и ее пятилетней дочери, которые приехали к ней гости из Башкирии.

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