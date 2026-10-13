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ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов

ИИ воссоздал почти весь код Call of Duty: Modern Warfare 2 — потрачено до 700 млрд токенов

Над проектом работали 17 ИИ-агентов Разработчик Морис Хойманн рассказал, как с помощью ИИ восстановил исходный код компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 2 образца 2009 года.

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