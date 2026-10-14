Новак: Россия будет поставлять дизель в США по прямым контрактам

Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит РИА Новости.
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