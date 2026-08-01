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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о Воулзе в «Уильямсе»: «Если ты не справился, то уходи»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что руководитель « Уильямса » Джеймс Воулз столкнулся с серьезными проблемами.

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