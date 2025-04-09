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РГ: мошенники начали рассылать письма под видом уведомлений от налоговой

РГ: мошенники начали рассылать письма под видом уведомлений от налоговой

Некоторые россияне сообщили о получении писем от якобы Федеральной налоговой службы РФ, которые на самом деле рассылают мошенники, пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

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EV
Evgeni Velesik
Посылка в виде цветов?
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