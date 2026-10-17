За неделю беспилотники атаковали три дата-центра "Яндекса". В тот же день, 14 октября, Владимир Путин провёл совещание по кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Азаров: Население...
- "Вот такие у нас ...
- Дания ограничит в...
Жиды заволновались что их цифровой концлагерь рахшау пошел по дырам.... Цирубь, цифровой глаз, ..... Аж грвжданин председатель зволновался что его план по сливу русичей в жидовское рабство пошатнулся....