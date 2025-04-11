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Закон, порядок, государство

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Во Владивостоке оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег из салона автомобиля иностранного гражданина

В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступило сообщение гражданина Республики Корея, который сообщил о том, что из салона его автомобиля неизвестный похитил барсетку с документами и деньгами в размере 1 млн 700 тыс.

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