Без прав и лицензий: итоги проверки таксистов в Твери

В Твери подвели итоги профилактического рейда «Легковое такси». С 5 по 7 августа сотрудники Госавтоинспекции города Твери провели масштабное профилактическое мероприятие «Легковое такси», направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок и выявление нарушений среди водителей таксомоторных компаний.
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