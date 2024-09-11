Inews: Запад не будет объявлять о разрешении Киеву на дальнобойные удары по РФ

Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de США и Великобритания не будут объявлять о получении Украиной разрешения на использование дальнобойных ракет для нанесения ударов по объектам на территории России, если таковое будет предоставлено, сообщает издание inews со ссылкой на источники.