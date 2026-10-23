Кардиохирурги спасли младенца с множеством опухолей мозга и сердцаВ Подмосковье специалисты по детской кардиохирургии Центра имени Рошаля провели успешное лечение новорождённого мальчика, у которого обнаружили сразу несколько новообразований в сердце и головном мозге.