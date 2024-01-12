Ирина Пегова удивила сменой имиджа

Актриса Ирина Пегова поделилась фото в новом образе. Ирина Пегова вновь покинула ряды блондинок. Еще в конце декабря актриса блистала в алом платье и с белыми локонами ниже плеч на съемках финала конкурса «Синяя птица», а в канун Нового года резко изменила имидж.