1 июля в Нижегородской области отмечается День ветеранов боевых действий. Закон об установлении памятной даты был принят Законодательным собранием региона 31 августа 2023 года, он подписан губернатором Глебом Никитиным.
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