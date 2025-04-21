Потеряла сестру, стала мамой с помощью ЭКО и бросила отца ребенка. Новая жизнь Натальи Фриске

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Жанна Фриске была близка с младшей сестрой. Наталья могла бы пойти по пути родственницы, выступая в группе «Блестящие», но гастрольная жизнь ее не прельщала: главным приоритетом для Натальи Фриске оставалась семья.
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