Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Domnenko
    С каких пор Бузова у нас звИзда?Седокова с сыном,...
  • Людмила Лепаева
    Сбежал и на первый канал с распростёртыми руками приняли там половина таких. Рыба гниет с головыКушанашвили о Рев...
  • Александр Балушкин
    Он вообще придурок, выплыл на таких же рпидурках, да ещё и телевидение купили.Кушанашвили о Рев...

Потеряла сестру, стала мамой с помощью ЭКО и бросила отца ребенка. Новая жизнь Натальи Фриске

Потеряла сестру, стала мамой с помощью ЭКО и бросила отца ребенка. Новая жизнь Натальи Фриске

Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, Жанна Фриске была близка с младшей сестрой. Наталья могла бы пойти по пути родственницы, выступая в группе «Блестящие», но гастрольная жизнь ее не прельщала: главным приоритетом для Натальи Фриске оставалась семья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх