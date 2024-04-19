Ледоход на Оби снял на видео рыбак из Новосибирска

В среду, 18 апреля, ледоход на Оби начался, но увидеть его можно только на определенных территориях. Причина в том, что после плотины и ниже по течению Оби до села Дубровино лед уже в конце зимы постепенно размывается из-за сброса ГЭС.
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