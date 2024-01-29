Евросоюз хочет ударить по экономике Венгрии: Месть за отказ снять вето с помощи Украине - FT

Европейский союз намеревается подорвать венгерскую экономику из-за нежелания помогать Киеву.Евросоюз хочет саботировать экономику Венгрии, если она откажется снимать вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.
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