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Евросоюз хочет ударить по экономике Венгрии: Месть за отказ снять вето с помощи Украине - FT

Евросоюз хочет ударить по экономике Венгрии: Месть за отказ снять вето с помощи Украине - FT

Европейский союз намеревается подорвать венгерскую экономику из-за нежелания помогать Киеву.Евросоюз хочет саботировать экономику Венгрии, если она откажется снимать вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

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