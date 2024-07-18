Председатель СК России поручил провести проверку по информации о совершении противоправных действий на территории общественного пляжа в Мариуполе

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, согласно которому мужчина на внедорожнике в нарушение общественного порядка заехал на пляж в городе Мариуполе, где отдыхали местные жители с малолетними детьми.
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