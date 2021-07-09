Как грибник ограбил советский народ

Темы дняПолитикаКак грибник ограбил советский народ К вопросу о грибнике, которого в СССР посадили в тюрьму за то, что он поставлял грибы в рестораны Сочи.Вернуться к статье3911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановНалоги ведь не платил !!ННатальяПеречитай статью, прежде чем комментировать!!!Кремлебот ПутинаВ глаза долбишься или идиот?КотищевПросто все остальные ждали рассвета коммунизма, который обещал нам плешивый кукурузник к 80-м годам, а чудачок устал и стал его делать для отдельно взятой семьи, за что и пострадал.Валерий ЦымбуловХуже нет, когда дурак начинает сочинять свои законы! Это прямая гибель государства!Boris MaxАвтор ты идиот!!! ....как может допустить советская власть, чтобы какое-то быдло вдруг стало зарабатывать много денег.... Просто грибнику надо было купить патент... а ты автор мудак, не знаешь но выворачиваешь как бы обосрать СССР. А как в то время костюмы шили, вязали одежду, обувь шили... так что автор, ты ПИЗДУНОК ЛИБЕРАСТИЧЕСКИЙ...Николай ПетровНе отмазывай совковые порядки, сектант.Boris MaxДурак ты...Николай ПетровПо дебильному "аргументу" вижу обратное.Виктория Козина (Гуща)Ну, оскорблять-то оппонента не надо. А в принципе частная практика в СССР была разрешена вполне официально - заготконторы, индпошив, зубные техники, домработницы и т.д. Пасеки были поголовно частные, частный фураж (кормовое зерно и прочее) составлял до 90%. Сельхозартели, рыболовецкие - перечислять можно долго. Частный случай скопища идиотов - не факт линии страны в целом. Если бы интерестанты поинтересовались сталинским указом об артелях (по факту, а не из википедии) они бы узнали, что в блокадном Ленинграде винтовки производила артель. А после войны основная масса легкого трикотажа на 90% была негосударственной. А какие ткани фигурируют... французы нервно курят в сторонке. Кстати, хоть один раз, о ЛЮБАЯ СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ заказывала костюм или платье в индпошиве (по нынешнему - у кутюрье) Вы можете сейчас позволить себе кутюрье, или предпочитатие али экспесс? Или сэеонд?Татьяна ГаламбаЗаготконторы были при потребкооперации.Boris MaxУмница... и не возникает желания грубого слова написать...Сергей ЗамысловПатенты в СССР появились при горбатом. А до него частная собственность была лишь при Сталине, вот при нём были и колхозники, и артельщики, и кустари.Boris MaxВам 53 года и в 12-15 лет что вы могли знать о патентах и прочих разрешениях не важно как называлось...))) Вы хот инет посмотрите... Моя жена имела вязальную машинку НЕВА и официально продавала изделия... то что не всё официально да это было... но факт есть факт...МГМалик ГумеровУ вора шапка горит ?Николай ПетровСельского райкома ? Вообще-то для секретарей райкомов была кормушка, куда холопов не допускали.Виктория Козина (Гуща)У моей подруги отец был кузнецом. Зарабытавал до 500 в месяц. Квартира у них была 4-комнатная. На одной площадке с начальником цеха. У того оклад был 240, а хата двухкомнатная.Николай ПетровЯ проводником работал ещё при Брежневе. 350 в кассе получал. И что ?Boris MaxДа скромно жили по отношению простого человека... Ну не надо выдумывать о равенстве чиновников и простого люда.НСНина СинельниковаАвтор, ты бы лучше рассказал как сейчас воруют. Этот Плешивцев по сравнению с нынешними дельцами просто мелкая плешьНиколай ПетровВ Союзе воровали все поголовно. Теперь воруют те, кто допущен. Остальные кипят возмущением от зависти.Николай ЗайчиковИ вы значит тоже воровали , но от куда тогда в СССР , была бесплатная медицина , образование и все остальное ?Николай ЗайчиковВ середине 70 отдыхал рядом с Туапсе в пансионате Весна . Как-то пошли на базар в Туапсе где бабушки торговали вяленой рыбешкой , спросил а у вас грибы есть . А что это такое спросили они . Придя в Весну решили подняться на ближайшую горку , а там низенькая травка и грибов хоть косой коси . Набрали , отварили , пожарили под водочку пошли за милую душу .Александр ПудовкинНу надо же всякую хрень писать!Алексей СмирновЧушь какая то.Юрий Наконечныйпередернул как раз таки "автор", и скорее сейчас "Потому что не должно быдло трудящийся жить так же хорошо, как ..." - недостающее вставитьпетр камНу,перегибов было много.Но уже и потребкооперация была,покупай у грибников,сдавай в кооперацию-навар всегда получался...Так что не надо тень на плетень наводить бойким пером.Лучше бы жрал свой багет втихомолку и не тявкал,заказной.Владимир БарышевВласть ,что тогда ,что сейчас, хочет только сама ,жрать"багеты с сыром" или кормить только своих друзей и приближенных ,а народ (быдло), должно стоя в сторонке только слюну глотать, и огрызки получать от новых властных господ, глядя на толпящихся у государева корыта со жратвой для избранных друзей власти? И до каких пор? Пока у "быдла" терпение совсем не кончится и оно начнет просто топить этих "Едоков Р" прамо "в корытах с их элитной жратвой ?Майер АрмановПо советским законам - этот предприимчивый человек типичный спекулянт, за которое была предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас стало в этом отношении еще хуже - рейдерские захваты, мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность (таже спекуляция) и т.п. Привелегии советских чиновников были гораздо скромнее, чем сейчас.TFTatyana FedotovaА вот были бы умные советские чиновники, так таких людей с умными идеями ,наоборот, привлекали к государственному делу. Дали бы для их голов размах. И им бы денежка, и государству. Это же дело государственной важности. Продумали бы логистику. Из мест , где грибов и ягод много их доставлять туда , где их нет, а обратно везти фрукты, вино, арбузы. Из мест, где рыбу ловят и где её много везти её туда , где её нет, а обратно овощи, картофель, фрукты. Если бы головой думали, то и вещи красивые были бы, и обувь, и мебель, и на столах всё бы было и СССР не распался бы.Людмила СпицынаКонечно же перегибы были. Мои родители занимались выращиванием ранних овощей на своём огороде и реализацией их намного севернее, чем сами проживали. И помню, как прислали из Мурманска сотрудников, чтобы выяснили, а действительно ли мы сами выращиваем, не спекуляцией ли занимается? Вот на какую хрень государству не жалко было денег! Перелёт, гостиница, командировочные, ради того, чтобы наказать людей, зарабатывающих своим трудом. Ничего не смогли доказать. А в семидесятые таких людей называли стяжателями и боролись с ними. Вот не должен был человек зарабатывать таким способом, и всё тут! Лично у нас пришли и разрушили теплицу. Она была деревянной, просто подпилили столбы и завалили, ещё и счёт выставили за работу! Вот такие были времена...TFTatyana FedotovaЭто дурость была самая настоящая. Какая же это спекуляция? Сами вырастили и сами продали. Даже если ты скупил грибы у людей, значит , дал и им подработать, а потом отвёз туда , где грибов нет и продал, а значит людей побаловал грибочками. Какая спекуляция? Спекуляция - это когда за копейки скупают всё у людей, которые это вырастили, а потом продают оптом на реализацию за большие цены и обогащаются. То есть закупочные цены не честные и не выгодные для труженика. Вот это спекуляция. Ничего не делая по сути. Купил подешевле- продал подороже. Разницу в карман. А сейчас это и по интернету делают. Предприниматели.Александр ИголкинАвтор рассматривает ситуацию с точки зрения современного законодательства. А в СССР была статья за спекуляцию. И то, чем занимался тот чел, с точки зрения тогдашнего закона была чистой воды спекуляция. Он покупал (а не собирал лично) грибы у односельчан. Точка. В тюрьму.Людмила СпицынаРаньше это была спекуляция, а сейчас называется предпринимательство. Раньше за это срок давали, а сейчас кредиты выдают на льготных условиях, лишь бы люди занимались свои делом. А за валюту вообще расстрел можно было схлопотать. Если бы власть не страдала такой дуростью раньше, может и Союз бы не развалился.Александр ИголкинНу так при Сталине артели процветали, а потом пришел Великий Кукурузник и все опошлил...Boris MaxЯ удивлён... сколько пишут но большинство ни хрена не знают о СССР... что на клевали от либерастов в инете то и мусолят... А потому, что все работали на производстве хватало на всё и не задавались вопросом выживания..олег сенниковинтересно, как он платил налог с не трудовых доходов.Людмила СпицынаНикак не платил, за это и посадили.Комментировать
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