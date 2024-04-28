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РОСБАЛТ

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Таджикам посоветовали временно не ездить в Россию

Таджикам посоветовали временно не ездить в Россию

Рекомендацию опубликовало МИД страны. Гражданам Таджикистана рекомендовано временно отказаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

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Комментарии
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Надежда Минаева
Правительство Таджикистана долдно извиниться за деяния своих сородичей - террористов в Крокусе!
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13 час.
Надежда Минаева
Когда в в какой сумме правительство Таджикистана / таджикская диаспора оплатят мед.лечение людей, пострадавших в теракте в Крокусе, а также выплатят компенсацию родственникам погибших людей?
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13 час.
Галина Друзина
Разогнать все диаспоры - это рассадники преступности и выслать вместе с семьями, лишить гражданства. И не пускать сюда больше никого.
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7 час.

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