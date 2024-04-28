Таджикам посоветовали временно не ездить в Россию

Надежда Минаева Правительство Таджикистана долдно извиниться за деяния своих сородичей - террористов в Крокусе!

Надежда Минаева Когда в в какой сумме правительство Таджикистана / таджикская диаспора оплатят мед.лечение людей, пострадавших в теракте в Крокусе, а также выплатят компенсацию родственникам погибших людей?