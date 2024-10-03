«Уходили хаотично, без приказа, пешком прорываясь через минные поля»: как ВСУ покидали Угледар

Западные СМИ пишут о падении Угледара, называя его «ключевым городом на востоке Украины». «Россия более двух лет пыталась взять этот город, чтобы продвинуться дальше на север и добраться до региональных транспортных узлов, таких как Курахово и Покровск.
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