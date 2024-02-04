Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей

Царьград Фото: globallookpress.com Громкая история с чиновником-предателем произошла в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Сергей Потемкин
Отпустят его
Ответить
12 час.
Пульхерия Djem
Овсянникова в Севастополе терпеть не могли,но поговаривали,что у него крепкие связи на самом верху,чуть ли не родственные.
Ответить
12 час.
юф
юра федулов
Этот хмырь всегда вызывал неприязнь...Очередной из бывших соратников Путина, кого на Западе пакуют под шаловливые ручки...В РФ ведь они неприкасаемые....пока.
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх