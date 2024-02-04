Царьград Фото: globallookpress.com Громкая история с чиновником-предателем произошла в Лондоне.
Первый пошёл: Чиновников-предателей ждёт судьба Скрипалей
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Отпустят его
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12 час.
Пульхерия Djem
Овсянникова в Севастополе терпеть не могли,но поговаривали,что у него крепкие связи на самом верху,чуть ли не родственные.
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12 час.
юф
юра федулов
Этот хмырь всегда вызывал неприязнь...Очередной из бывших соратников Путина, кого на Западе пакуют под шаловливые ручки...В РФ ведь они неприкасаемые....пока.
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37 мин.
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