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Создатель и ведущий КВН Александр Масляков передал империю смеха сыну: куда пропал, что со здоровьем и почему оказался в базе «Миротворец»

Создатель и ведущий КВН Александр Масляков передал империю смеха сыну: куда пропал, что со здоровьем и почему оказался в базе «Миротворец»

Создатель и ведущий КВН Александр Масляков передал империю смеха сыну: куда пропал, что со здоровьем и почему оказался в базе «Миротворец» Алиса БронскаяАлександр Масляков, вечно юный и неподражаемый ведущий КВН, внезапно исчез из поля зрения преданных поклонников этого шоу.

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