Создатель и ведущий КВН Александр Масляков передал империю смеха сыну: куда пропал, что со здоровьем и почему оказался в базе «Миротворец» Алиса БронскаяАлександр Масляков, вечно юный и неподражаемый ведущий КВН, внезапно исчез из поля зрения преданных поклонников этого шоу.