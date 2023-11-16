Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по факту совершения мигрантом преступления в отношении несовершеннолетней в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации сообщается, что 14 ноября 2023 года во дворе дома на улице Шевченко города Санкт-Петербурга мигрант совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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