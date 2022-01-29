Аргументы недели

97 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВ
    А кто его экспертом назначил? Раскрутили по тв,стал крутым экспертом? Ничего интересного от его не слышал,одно пизд.....Военспец Коротчен...
  • кузнецов владимир
    про него столько же статей как про Рашкина напишут, или сразу замнут?В Тюмени полицейс...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Поди, порой, отличи человека от животного.В Тюмени полицейс...

Депутат Госдумы Валерий Гартунг для повышения пенсий предложил распустить ПФР, продать дворцы фонда, деньги направить пенсионерам

Депутат Госдумы Валерий Гартунг для повышения пенсий предложил распустить ПФР, продать дворцы фонда, деньги направить пенсионерам

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг прокомментировал сообщения об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх