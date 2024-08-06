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3 000 фунтов с человека – и вам наврут за ваши же деньги. На Украине – бум экскурсий в Бучу

3 000 фунтов с человека – и вам наврут за ваши же деньги. На Украине – бум экскурсий в Бучу

Британская газета Times пишет о том, что среди иностранцев набирают популярность «экстрим-туры» на Украину с экскурсиями в Бучу и Гостомель – города в Киевской области, несколько месяцев побывавшие под контролем российской армии весной 2022 года, а затем сомнительно прославившиеся на весь мир благодаря украинской пропаганде, тиражирующей тезис о якобы совершенных там российскими военными массовых убийствах мирного населения.

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