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Царьград

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Министр Жунгиету сообщил о росте тарифов на газ в октябре

Министр Жунгиету сообщил о росте тарифов на газ в октябре

В октябре в Молдавии возрастут тарифы на газ. Министр энергетики Дорин Жунгиету объяснил, что это связано с международной нестабильностью и факторами, такими как война США и Ирака и низкие запасы газа в Европе.

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