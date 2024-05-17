Школьники из Мясниковского района посетили Музей истории органов правопорядка ГУ МВД России по Ростовской области

Сегодня для школьников из Мясниковского района директор музея и Заслуженный работник культуры Российской Федерации Надежда Иванова провела экскурсию в Музее истории органов правопорядка регионального главка МВД.
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