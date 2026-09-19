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Китайская государственная компания обсуждает покупку акционера MP Materials

Китайская государственная компания обсуждает покупку акционера MP Materials

Китайская государственная компания China Rare Earth Group ведёт конфиденциальные переговоры о приобретении китайской компании Shenghe Resources.

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