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Как строят дороги в Китае: за час здесь укладывают до 750 метров нового полотна

Как строят дороги в Китае: за час здесь укладывают до 750 метров нового полотна

Всего 50 лет назад Китай находился в числе отсталых стран по количеству дорог с твердым покрытием. Теперь же на опыт КНР ориентируются даже в Германии, где не успевают строить знаменитые автобаны с таким же темпом.

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