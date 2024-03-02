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Какие церковные и народные праздники отмечают 3 марта в России и мире

Какие церковные и народные праздники отмечают 3 марта в России и мире

Какие церковные и народные праздники отмечают 3 марта в России и мире Анастасия АндрееваТретий день весны отмечается как праздник как в России, так и во всем мире, представляя собой переплетение различных торжеств и событий.

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