Наталия Красовская: «Дни Африки в Сибири» – важный шаг в сторону сближения

На прошлой неделе в рамках форума «Учебная Сибирь – 2024» впервые в Новосибирске прошли «Дни Африки в Сибири», которые были организованы по инициативе Центра народной дипломатии, Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирского государственного технического университета и Новосибирского государственного университета.
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