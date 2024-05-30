Белоусов привел "киллера". Теперь им всем, с нетрудовыми доходами - хана!

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Комментарии
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Михаил Мазнев
Будут живы мировые деньги, будут и их воры.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Он  действительный  государственный  советник, что  соответствует  генералу  армии. А  просто государственный  советник  это полковник
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1 час.
Юрий Сидоров
Уважаемый Путин, а в систему ЖКХ дайте экономического киллера. Тарифы не подъемные. Увеличиваются исскуственно по надуманной инфляции. Завязывайте уже с беснованием понтов над страной. Страна очень злая....
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40 мин.

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