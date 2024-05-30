Генерал ФСБ в отставке, член высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов не сдерживает эмоций: "Коррупция напрямую сказывается на СВО.
Белоусов привел "киллера". Теперь им всем, с нетрудовыми доходами - хана!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Мазнев
Будут живы мировые деньги, будут и их воры.
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Он действительный государственный советник, что соответствует генералу армии. А просто государственный советник это полковник
Ответить
1 час.
Юрий Сидоров
Уважаемый Путин, а в систему ЖКХ дайте экономического киллера. Тарифы не подъемные. Увеличиваются исскуственно по надуманной инфляции. Завязывайте уже с беснованием понтов над страной. Страна очень злая....
Ответить
40 мин.
Свежие комментарии