🗳 17 марта в Крыму откроют ещё 35 избирательных участков для голосования на выборах Президента РФ Их откроют в местах временного пребывания избирателей: больницы и СИЗО.
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🗳 17 марта в Крыму откроют ещё 35 избирательных участков для голосования на выборах Президента РФ Их откроют в местах временного пребывания избирателей: больницы и СИЗО.