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О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности

О состоянии российской экономики и искажаемой СМИ реальности

На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскую экономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить в никогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все теми же лжепророками, которые за два года ни разу не дали правильных предсказаний (и не слушать тех чьи экономические прогнозы сбывались.

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