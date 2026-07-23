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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атланта» не побеждает 5 матчей в МЛС и идет предпоследней на Востоке. Миранчук без голевых действий в этих играх

«Атланта» сыграла вничью в гостях с «Шарлотт» (2:2). Таким образом, безвыигрышная серия «Юнайтед» в МЛС продлилась до 5 матчей (две ничьих, три поражения).

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