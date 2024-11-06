На Ямале началась подготовка одиннадцатиклассников к итоговому сочинению

В округе стартовал новый проект под названием «Готовимся к итоговому сочинению вместе». Он призван помочь одиннадцатиклассникам подготовиться к важному испытанию — итоговому сочинению, которое состоится 4 декабря.
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