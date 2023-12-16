В Красноярске хозяева заперли кота на месяц

Жалобный плач кота услышала жительница дома на Воронова, 49. Как Оксана рассказала в группе «Дорога Домой помощь животным Красноярска», животное почти месяц сидит в запертой полуразрушенной квартире без еды и воды.
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