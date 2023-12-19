Наказание для педофилов предложили ужесточить

Депутаты Госдумы считают, что действующее законодательство для педофилов несовершенно, и требуют не ограничений после отбытия тюремного срока, а более жестоких мер: пожизненного ношения браслетов или химическую кастрации.
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