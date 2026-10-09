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Трамп купил облигации SpaceX на сумму до $5 млн за 2 дня до объявления космической политики США

Трамп купил облигации SpaceX на сумму до $5 млн за 2 дня до объявления космической политики США

Согласно финансовой декларации президента США, покупка состоялась в августе перед подписанием документа на увеличение числа космических запусков до более чем 1000 в год к 2030 году Президент США Дональд Трамп приобрёл долговые обязательства SpaceX на сумму от $1 млн до $5 млн за 2 дня до подписания новой космической политики страны.

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