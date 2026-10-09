Трамп купил облигации SpaceX на сумму до $5 млн за 2 дня до объявления космической политики США

Согласно финансовой декларации президента США, покупка состоялась в августе перед подписанием документа на увеличение числа космических запусков до более чем 1000 в год к 2030 году Президент США Дональд Трамп приобрёл долговые обязательства SpaceX на сумму от $1 млн до $5 млн за 2 дня до подписания новой космической политики страны.