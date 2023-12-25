Зона комфорта: тест электрического Cadillac Lyriq

Cadillac для Америки больше, чем просто автомобильная марка. Это культурное явление. Бренд упоминается в более чем в 14 тысячах песен и почти в 2 тысячах названий музыкальных альбомов, а ведь есть еще и кино.
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