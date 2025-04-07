Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина опубликовала рассекреченные архивные документы о планах Адольфа Гитлера по сотрудничеству с Великобританией и США в борьбе против СССР.
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