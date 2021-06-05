Крутой облом

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Как меня запутала манга :)

Как меня запутала манга :)

      По своей природе я анимешница и посмотрела свыше десяти разных аниме.Но это аниме(вернее манга)меня потрясла.

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Leon17 Влад
Простите, это - юмор? Если - да - в каком месте смеяться? Модератор. а можно не пускать сюда чОконутых школьниц? Я понимаю, конечно, каникулы начались, и им энергию девать некуда. Но читать этот бред.... Это какое то насилие над мозгом. Пусть лучше идут помогать своим матерям в уборке квартиры. Пользы будет гораздо больше.

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