Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Мало нам было плохих новостей вчера, утро началось не лучше. Да, слава Богу, речь пойдёт не о новых терактах и жертвах ракетных обстрелов, а о решениях ЕС касательно наших замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) и нового пакета санкций.