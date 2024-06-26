Мало нам было плохих новостей вчера, утро началось не лучше. Да, слава Богу, речь пойдёт не о новых терактах и жертвах ракетных обстрелов, а о решениях ЕС касательно наших замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) и нового пакета санкций.
Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну
Комментарии
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А
Александр24
К сожалению, эти группы под уголовным кодексом ходят и абсолютно беззащитны перед нашими же законами. Как же - разжигание межнациональной розни.
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7 час.
A
Andrey
Здешние свинансисты заберут ли все забугорные "бабки" или будут "титьку мять"?
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6 час.
Алексей Борисов
Бла-бла-бла...ни о чем...автор - умник, мля..
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2 час.
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