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Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Мало нам было плохих новостей вчера, утро началось не лучше. Да, слава Богу, речь пойдёт не о новых терактах и жертвах ракетных обстрелов, а о решениях ЕС касательно наших замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) и нового пакета санкций.

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Комментарии
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А
Александр24
К сожалению, эти группы под уголовным кодексом ходят и абсолютно беззащитны перед нашими же законами. Как же - разжигание межнациональной розни.
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7 час.
A
Andrey
Здешние свинансисты заберут ли все забугорные &quot;бабки&quot; или будут &quot;титьку мять&quot;?
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6 час.
Алексей Борисов
Бла-бла-бла...ни о чем...автор - умник, мля..
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2 час.

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