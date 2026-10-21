Что знают трое, знает вся Грузия: неужели чувство высокой ответственности стало причиной неразглашения членами парламентского большинства и политсовета правящей партии содержания встреч с Бидзиной Иванишвили, которые прошли в прошлую субботу? Поскольку Иванишвили встречается с ними лишь в случае крайней необходимости, то есть редко, версии о том, что́ сообщит им миллиардер на сей раз, высказывались самые разные: от внеочередных парламентских выборов до отставки правительства и возвращения Иванишвили на пост премьер-министра А может, Бидзину Иванишвили, который вот уже 14 лет является их политическим лидером, опять недопоняли? Нет, причиной является отнюдь не скрытый подтекст или «непредсказуемость приверженного к экспериментам миллиардера», а то, что большинство грузинских политиков воспитано в стиле политического «арт-деко» — аляповатом синтезе советского «неоклассицизма» и западного «модерна»: власть в их представлении — абсолютная истина, но только когда они сами находятся у власти; в остальных же случаях они декларируют приверженность западным «демократическим ценностям».