В Рязанском перинатальном центре выходили малышку весом 780 граммов

От девочки отказались её родные. Врач, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых Копанева в буквальном смысле заменила ребёнку родительское тепло – она выхаживает малышку и практиковала с ней «метод кенгуру» или «кожа к коже».