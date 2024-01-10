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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанском перинатальном центре выходили малышку весом 780 граммов

В Рязанском перинатальном центре выходили малышку весом 780 граммов

От девочки отказались её родные. Врач, неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых Копанева в буквальном смысле заменила ребёнку родительское тепло – она выхаживает малышку и практиковала с ней «метод кенгуру» или «кожа к коже».

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