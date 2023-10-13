ОБ ЭТОМ ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ: ПЁТР ТОЛСТОЙ РАЗНЁС В ГОСДУМЕ ГЛАВНЫХ ВРАГОВ ВНУТРИ РОССИИ

леонид рыбаков А либерасты такое ощущение у же все продали и продались и их во власти столько что повернуть уже может и поздно .ВЛАСТЬ НАС ПРЕДАЛА И ПРОДОЛЖАЕТ УНИЧТОЖАТЬ . С таким пенсиями и зарплатами моно городах сказать что это позор это ничего не сказать .Имея 1/6 суши и 40 процентов всех запасов земли на 2 процентов населения земли это уже не позор .ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО СВОЕГО НАРОДА

TG Tamara Goncharuk Леонид Гозман получает повышенную пенсию. Спрашивается за какие такие заслуги перед Россией? Да, не за какие, а по блату, сходил и договорился с начальником пенсионного фонда по месту жительства и «порядок». У него везде всё схвачено, этот косоглазый в своё время не сходил с телеэкранов страны, а люди которые имеют стаж более 50 лет получают мизерную пенсию. Пора уже депутатам Госдумы разобраться с этим вопросом, хотя «сытый голодному не товарищ».