Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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ОБ ЭТОМ ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ: ПЁТР ТОЛСТОЙ РАЗНЁС В ГОСДУМЕ ГЛАВНЫХ ВРАГОВ ВНУТРИ РОССИИ

ОБ ЭТОМ ПРИНЯТО МОЛЧАТЬ: ПЁТР ТОЛСТОЙ РАЗНЁС В ГОСДУМЕ ГЛАВНЫХ ВРАГОВ ВНУТРИ РОССИИ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой наконец-то расставил точки над "i". Прямой потомок русского гения – автора "Войны и мира" и "Анны Карениной", не стесняясь рассказал, какие шаги должна сделать Россия, чтобы стать снова великой.

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Комментарии
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леонид рыбаков
А либерасты такое ощущение у же все продали и продались и их во власти столько что повернуть уже может и поздно .ВЛАСТЬ НАС ПРЕДАЛА И ПРОДОЛЖАЕТ УНИЧТОЖАТЬ . С таким пенсиями и зарплатами моно городах сказать что это позор это ничего не сказать .Имея 1/6 суши и 40 процентов всех запасов земли на 2 процентов населения земли это уже не позор .ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО СВОЕГО НАРОДА
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1 час.
TG
Tamara Goncharuk
Леонид Гозман получает повышенную пенсию. Спрашивается за какие такие заслуги перед Россией? Да, не за какие, а по блату, сходил и договорился с начальником пенсионного фонда по месту жительства и «порядок». У него везде всё схвачено, этот косоглазый в своё время не сходил с телеэкранов страны, а люди которые имеют стаж более 50 лет получают мизерную пенсию. Пора уже депутатам Госдумы разобраться с этим вопросом, хотя «сытый голодному не товарищ».
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1 час.
Natalija Osminina
Так вы же 30 лет это наблюдали. Проснулись что ли только сейчас от летаргического сна?
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29 мин.

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