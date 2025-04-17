Дело генерала Ивана Попова: Заказчики совершили ошибку - CNN этот шанс не упустил

Андрей

Не, ну если CNN встала на защиту генерала, то конечно... Только зря защитники генерала упомянули эту деталь, это не в его пользу будет.. А вообще почитал и столько защитников! Интересно? А будь это генерал МВД, люди так-же встали бы на его защиту? А блогеры, которые раньше даже не знали о существовании этого генерала, которые не в курсе о ходе расследования.. С чего бы им так яро защищать его? Складывается впечатление, что идет нагнетание обстановки в стране... А виновен или нет Генерал - время и следствие покажет... Одно знаю, что не следует военных вовлекать в политические интриги, да и самим военным тоже туда лезть не следует! Хотя это дело политическим пока называют только некоторые блогеры и CNN...