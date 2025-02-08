«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»

Александр Веревкин Хотя бы помечтать)))) прежде чем проявить свою силу и волю, России надо избавиться от паразитов, которые заполонили все этажи власти и, собственно, являются представителями тех народов, что и воевали с СССР! Кто будет изъявлять непреклонную волю?..- силуановы, володины, голиковы? Да укрофашисты гораздо человечнее этих предателей и паразитов!

Светлана Ефименко А ЧТО ЕЩЕ ОТ ЭТИХ НЕЛЮДЕЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ И УВИДЕТЬ?! У НИХНИ КТО НЕ ПОГИБ И НЕ РАТРЕЛЯН, НЕ СОЖЕН И НЕ УТОПЛЕН ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!ПУСТЬ "ПРАЗДНУЮТ НА КОСТЯХ УБИТЫХ!" НО ГОСПОДЬ ВСЕ ВИДЕЛ И СЛЫШАЛ СТОНЫ ПОГИБШИХ И ПРИДЕТ И ОНО ВРЕМЯ ЭТО ПРИХОДИТ КТО ОКЛЕВЕТАЛ РУССКОГО СОЛДАТА БУДЕТ ГОРЕТЬ ВО ОГНЕ! И НЕ БУДЕТ ИМ ПОЩАДЫ И ИХНИМ ДЕТЯМ КАК ОНИ БУДУТ ВЫТЬ И КОГДА БУДУТ ПОГИБАТЬ ИХ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ У НИХ НА ГЛАЗАХ! А ЭТИУРОДЫ МУЧИТЬСЯ В МУКАХ!