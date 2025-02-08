Альфред Крумин, политический обозреватель, сопредседатель Антифашистского фронта Латвии, сделав недавно такое заявление, произвел фурор.
«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»
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Александр Веревкин
Хотя бы помечтать)))) прежде чем проявить свою силу и волю, России надо избавиться от паразитов, которые заполонили все этажи власти и, собственно, являются представителями тех народов, что и воевали с СССР! Кто будет изъявлять непреклонную волю?..- силуановы, володины, голиковы? Да укрофашисты гораздо человечнее этих предателей и паразитов!
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8 час.
Светлана Ефименко
А ЧТО ЕЩЕ ОТ ЭТИХ НЕЛЮДЕЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ И УВИДЕТЬ?! У НИХНИ КТО НЕ ПОГИБ И НЕ РАТРЕЛЯН, НЕ СОЖЕН И НЕ УТОПЛЕН ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!ПУСТЬ "ПРАЗДНУЮТ НА КОСТЯХ УБИТЫХ!" НО ГОСПОДЬ ВСЕ ВИДЕЛ И СЛЫШАЛ СТОНЫ ПОГИБШИХ И ПРИДЕТ И ОНО ВРЕМЯ ЭТО ПРИХОДИТ КТО ОКЛЕВЕТАЛ РУССКОГО СОЛДАТА БУДЕТ ГОРЕТЬ ВО ОГНЕ! И НЕ БУДЕТ ИМ ПОЩАДЫ И ИХНИМ ДЕТЯМ КАК ОНИ БУДУТ ВЫТЬ И КОГДА БУДУТ ПОГИБАТЬ ИХ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ У НИХ НА ГЛАЗАХ! А ЭТИУРОДЫ МУЧИТЬСЯ В МУКАХ!
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6 час.
Bogdan Stupin
"СВОЛОЧИ НЕБЛАГОДАРНЫЕ!" Ну, ежели это сказано всерьез, то, как говорится, пардон... В публикации как раз и говорится о том, что давно бы пора, по крайней мере, России, прекратить ожидания какой-либо "благодарности" от населения западной и центральной Европы по поводу "освобождения от фашизма". Разумеется, это не означает, что все поголовно европейцы жили под властью нацистов в атмосфере нескончаемой радости. Но в процентном отношении ИХ "страдания" зачастую выглядят издевательством на фоне неопровержимых фактов. Например, когда-то лично довелось слышать жалобы пожилого пражанина, возмущавшегося тем, что в годы войны натуральное пиво продавалось только немцам, а местному населению - только суррогатное... Да и свежий факт о пожелании чешской депутатши вернуть блокадное время населению Питера из той же "обоймы". Ибо ЧТО можно ждать от этой пани Немцовой, которая как отучилась еще в 1968-1971 гг. в сельхозтехникуме, так ничем аналогичным и не занималась больше. Некогда было: делала "общественно-политическую" карьеру...
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5 час.
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