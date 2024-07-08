Премьер Венгрии назвал Китай ключевой страной в решении конфликта на Украине

ПЕКИН, 8 июля, ФедералПресс. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уверен, что Китай – ключевое государство, которое способно создать условия для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
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